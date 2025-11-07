Los Premis 42 de géneros fantásticos reconocen a los escritores Elisenda Solsona y David Uclés

Archivo - El escritor David Uclés posa en el photocall de la primera edición de los Premios Zenda, en foto de archivo. - A.PÉREZ MECA-EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premis 42 del Festival 42 de Barcelona, que distinguen a las voces y obras más destacadas del géneros fantástico, han reconocido a Elisenda Solsona, David Uclés, Maureen F.McHugh, Sequoia Nagamatsu y Alice B.Sheldon entre los diez galardones, cinco de ellos a obras en catalán y cinco en lengua castellana.

El Premi 42 a mejor obra original en catalán 2025 ha sido para 'Mammalia' (Males Herbes), de Elisenda Solsona, mientras que el de mejor obra original en castellano ha sido 'La península de las casas vacías' (Siruela), de David Uclés, informa este viernes el festival en un comunicado.

El galardón a la mejor obra traducida en catalán ha sido 'Xina Muntanya Zhang' (Chronos), de Maureen F.McHugh, y la mejor obras traducida en castellano ha sido 'Al final de la oscuridad' (Nocturna), de Sequoia Nagamatsu.

El Premi 42 a mejor clásico traducido al catalán ha sido para 'A Houston, Houston, ens rebeu?' (Duna), de Alice B.Sheldon.

El galardón a revelación en catalán ha sido para Gemma Calduch por 'Si sabessis el mar com és bonic' (La Magrana), mientras que el de revelación en castellano ha recaído en Belén Martínez por 'Placeres mortales' (Umbriel).

El Premi Alba 42 a mejor obra juvenil en catalán ha sido para Bernat Romaní por 'Temps de fronteres' (Bambú), mientras que en castellano ha sido para Raquel Arbeteta por 'Entre dos finales' (Salamandra).

El Premi 42 Honorífic ha sido para Marc Mateu y Ferran Molinas por la creación de 3XL.net por influir en el imaginario de diversas generaciones y crear una "comunidad de freaks desacomplejados".