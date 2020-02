La presidenta del Parlamento andaluz lamenta no haber visto a Torrent y le invita a su Cámara

Publicado 14/02/2020 14:48:18 CET

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet (Cs), ha lamentado que su homólogo en la Cámara catalana, Roger Torrent, no se haya podido reunir con ella este viernes, y le ha invitado a la sede parlamentaria andaluza: "Estaría encantada de recibir al presidente Torrent allí, igual que al resto de presidentes de cámaras autonómicas".

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament junto a la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, cuya formación la ha invitado para exponerle la labor de su grupo parlamentario y para participar en la sesión del Parlament Obert por el Día de Andalucía que Cs ha organizado la tarde de este mismo viernes.

Bosquet ha explicado que, cuando recibió la invitación de Cs, comunicó a Torrent que acudiría al Parlament, pero Torrent le respondió excusando la posibilidad de reunirse porque tenía la agenda ocupada: "Me hubiera gustado un encuentro para hablar de distintas cuestiones que pudieran afectar a los parlamentos", ha dicho Bosquet.

Ha confiado en que ésta no sea la última vez en que un presidente de la Cámara andaluza visite la catalana, y ha destacado que existen muchos vínculos entre catalanes y andaluces, algo que también ha subrayado la líder de Cs en Catalunya.

Roldán ha criticado que "es una pena que Torrent no haya encontrado un hueco en su agenda para recibir a la presidenta, pero no haya tenido inconveniente para encontrar huecos para recibir a personas de dudosa trayectoria no sólo política, sino también moral".

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Bosquet ha destacado la importancia de mostrar el apoyo a los andaluces que residente en Catalunya, y ha expresado la "preocupación del Gobierno de Andalucía por lo que sucede en Catalunya" y su situación política, que no les deja indiferentes, ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció a finales de enero la apertura de una delegación de la Junta de Andalucía en Barcelona para respaldar la cultura andaluza en Catalunya y abrir una línea para atraer a los empresarios catalanes que buscan nuevos territorios para invertir.

Bosquet ha garantizado que esta delegación se plantea no como un elemento de confrontación, sino de colaboración, y ha añadido que los ciudadanos de origen andaluz que residen en Catalunya, "teniendo en cuenta ese desafío nacionalista que pesa en esta Comunidad Autónoma, se pueden encontrar a veces un poco desamparados".

"No hay tampoco que obviar la situación económica que pesa también sobre determinadas empresas", ha añadido, y ha detallado que lo que pretende el Gobierno andaluz es ayudar a estas empresas a que abran vínculos hacia Andalucía.