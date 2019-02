Los presos soberanistas agradecen los apoyos al partir hacia Madrid para el juicio del 1-O

Actualizado 01/02/2019 9:55:42 CET

SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los presos soberanistas han agradecido vía Twitter los apoyos recibidos antes de partir de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), hacia Madrid para el juicio del 1-O.

El exconseller Raül Romeva publicó a última hora del jueves: "Nos vamos hacia Madrid, pero no vamos allí a defendernos. Vamos allí a reivindicar la democracia y el pacifismo. Que no nos esperen derrotados. ¡Adelante!", y lo acompaña de un dibujo suyo de los presos con la leyenda: 'Firmeza y serenidad. Gritemos bien fuerte 'Viva la República!'.

Raül: "Marxem cap a Madrid, però no hi anem a defensar-nos. Hi anem a reivindicar la democràcia i el pacifisme. Que no ens esperin derrotats. Endavant!" pic.twitter.com/Q8Jyd9IoOO