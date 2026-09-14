Prieto afirma que China comienza a definir "el proyecto de prosperidad de este siglo"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y la cónsul general de China en Barcelona, Meng Yuhong- Europa Press

La cónsul general china en Barcelona pone en valor la tradición industrial catalana

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que Asia, y especialmente China, han comenzado a definir "el proyecto de prosperidad de este siglo" para Catalunya, en conjunto de España y la Unión Europea.

Lo ha dicho este lunes en la inauguración de la Cumbre Anual de Cooperación Empresarial Catalunya-China, en la que también han participado la cónsul general de China en Barcelona, Meng Yuhong, y el presidente de la Fundació Economia i Empresa, Oriol Amat, y que será clausurada por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

Prieto ha añadido que China "debe ser aliada y un componente esencial en el desarrollo económico" de las economías catalana y española, y ha puesto en valor que las empresas catalanas tienen relación con China desde antes de que se popularizara como un mercado con el que cooperar.

Ha explicado que esta relación empresarial se concreta en la capacidad de encontrar socios comerciales fiables, la manera para acceder a un mercado determinado y la tecnología y los recursos humanos necesarios para impulsar estos proyectos.

Ha subrayado que "la confianza es muy importante para China", ha añadido que es algo que se trabaja con el tiempo y con intercambios, y ha destacado que esta confianza ya existe entre las economías china y catalana, con ejemplos como la colaboración entre Ebro y Chery.

MENG YUHONG

La cónsul general china en Barcelona ha puesto en valor la tradición industrial catalana y el dinamismo de la economía catalana, que ha definido como "un cuerpo económico bastante potente en Europa".

Ha explicado que foros como el de este lunes sirven para construir "una plataforma que reflexione" sobre cómo crear una cadena de valor más completa para que la cooperación entre ambos mercados crezca en el futuro.

Ha subrayado las reiteradas visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país asiático en los últimos años, que han servido para "poder tomar decisiones más correctas para que ambos países puedan beneficiarse".

Por su parte, Amat ha destacado que China es una de las principales potencias económicas mundiales y un "actor fundamental en ámbitos que transforman" la economía catalana.

Ha explicado que la relación con China tiene un gran potencial y que se debe afrontar desde una perspectiva "que vaya más allá de las cifras", ya que se trata de inversión, implantación empresarial o creación conjunta de valor, entre otros.

CUARTO SOCIO COMERCIAL

El manager de Inteligencia Estratégica de Acció, Antoni Fita, ha presentado un informe sobre la relación comercial de Catalunya y China, y ha subrayado que el país asiático es el cuarto socio comercial de Catalunya y el segundo proveedor de importaciones.

Ha destacado que, desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, las exportaciones catalanas se han multiplicado por 10 y las importaciones, por 7.

Además, ha detallado que el 36% de las empresas españolas que exportaron regularmente a China en 2025 eran catalanas, que sumaron el 26% de las exportaciones españolas al país asiático.

MESA REDONDA

La jornada ha contado con una mesa redonda en la que han participado el director general de Amec, Joan Tristany; la directora de la Unidad de negocio internacional de Acció, Cristina Serradell; la presidentA de la Asociación de Industria y Comercio de Shenzhen en España, Liling Qi Zhou, y el presidente de la Federación de Corporaciones Chinas en España, Jin Hao.

Zhou ha repasado el porqué del crecimiento económico chino en los últimos 4 años y ha explicado que las claves han sido el pragmatismo, la visión a largo plazo, la infraestructura y política industrial, y la competencia y velocidad; y ha subrayado la necesidad de que Catalunya tenga "una política industrial clara y a largo plazo" y que es necesario no solo atraer inversión, sino también industria y conocimiento.

Serradell ha explicado que China "no solo es un mercado o una plataforma industrial", sino que es un socio de inversión y un socio de innovación, algo que ha dicho que se ha incrementado en los últimos años con misiones de empresarios catalanes para conocer los avances tecnológicos que hay en el país.

Hao ha asegurado que la Unión Europea es el principal socio comercial de China y que es necesario explorar más productos españoles que se puedan exportar a China, y ha puesto como ejemplo a empresas como Zara o Mango, que se han establecido en el país asiático.

Tristany, por su parte, ha afirmado que la relación tradicional con China "está cambiando", por lo que la relación entre ambas economías deberá adaptarse a estos cambios y ha llamado a impulsar la implantación de empresas chinas en Catalunya y las exportaciones catalanas a China.