Prieto se reúne con el cónsul de Ucrania en Barcelona en el cuarto aniversario de la guerra

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, representantes consulares de Ucrania y miembros de la comunidad ucraniana desde el balcón de la Delegación del Gobierno en Barcelona - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha recibido este martes en la sede de la delegación al cónsul general interino de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy, y al cónsul honorario de Ucrania en Girona, Dmytro Snizhko, coincidiendo con el cuarto aniversario del inicio de la guerra en el país.

Además de los dos representantes institucionales, Prieto también se ha reunido con miembros de la sociedad civil ucraniana, con alrededor de una treintena de personas procedentes de diferentes entidades y asociaciones ucranianas con presencia en Catalunya, ha informado la Delegación en un comunicado.

En el encuentro, Prieto ha reiterado el apoyo firme y sostenido del Gobierno de España a la soberanía, la integridad territorial y la libertad de Ucrania, en línea con lo que han expresado en "numerosas ocasiones" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En un apunte en 'X' posterior al encuentro, Prieto ha tachado de "injustificado" el ataque de Rusia en territorio ucranio y considera la situación insostenible y que no se debe tolerar.

Como muestra de apoyo al pueblo ucraniano a lo largo de estos cuatro años de guerra, la fachada de la sede de la Delegación del Govern, en la calle Mallorca 278, se iluminará esta semana con los colores de la bandera de Ucrania.