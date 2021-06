El Primavera Sound 2022 incorpora a Phoenix al cartel del segundo fin de semana

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound 2022 ha anunciado la incorporación al cartel del grupo de pop francés Phoenix, que actuará el 11 de junio en Barcelona, dentro del segundo fin de semana del festival.

La banda, formada por Thomas Mars, Deck d'Arcy, Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai, volverá así al festival barcelonés casi diez años después de su anterior visita, en 2013, ha informado el festival en un comunicado este martes.

'Too Young', 'J-Boy', 'Lisztomania', 'Trying To Be Cool', 'If I Ever Feel Better', '1901', 'Entertainment' y 'Long Distance Call' son algunos de los temas destacados del grupo francés.