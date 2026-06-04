El Primavera Sound cancela temporalmente parte de sus conciertos de este jueves por la lluvia

Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound de Barcelona ha cancelado temporalmente algunos de sus conciertos debido a las lluvias de este jueves, incluyendo parte de la programación de los escenarios principales.

La cancelación ha afectado, entre otros, a Alex G, programado a las 20.50 horas, que no ha podido comenzar su concierto, mientras Oklou, a la misma hora pero en otro escenario, sí lo ha hecho.

El festival todavía no confirma a qué hora podrán retomarse las actuaciones previstas para la noche de este jueves, que incluyen, entre otros, a Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal.