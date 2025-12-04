El Primavera Sound tendrá a Mogwai, Santiago Motorizado y Yerai Cortés en su programación en salas

Cartel completo del Primavera a la Ciutat 2026. - PRIMAVERA SOUND

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound tendrá a Mogwai, Santiago Motorizado, Yerai Cortés, Yves Tumor, Blood Orange y Black Country, New Road, entre otros, en su programación en salas, el Primavera a la Ciutat.

Los conciertos se celebrarán entre el 1 y el 7 de junio en la sala Apolo, La (2) de Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT, Enfants y CCCB, informa el festival en un comunicado de este jueves.

Las mayoría de nuevas propuestas actuarán exclusivamente en el marco de Primavera a la Ciutat, como Sorry, bar italia, Hannah Diamond, Soleá Morente, Model/Actriz, billy woods y Bassvictim, entre otros.

Sin embargo, algunos artistas repetirán actuación en sala y en el Parc del Fòrum, como es el caso de Six Sex, Nick León, Melt-Banan, Gelli Haha, Mechatok, femtanyil y Joey Valence & Brae.

El cartel lo completan nombres como Candelabro, Empresso Of, jasmine.4.t, Kris Tena, pacto te querio, quickly, quickly, Remei de Ca la Fesca, Safety Trance y Spill Tab.