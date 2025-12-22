El primer quinto premio (23.112) reparte 3 series en Barcelona, Porqueres y Sort

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 23.112, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido tres series en Barcelona, Porqueres (Girona) y Sort (Lleida).

El número, cantado a las 10.34 horas en el primer alambre de la 4ª tabla, ha repartido una serie en la administración 270 de Barcelona, otra en la 1 de Porqueres y otra en la 1 de Sort.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.