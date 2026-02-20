Prisión provisional para el detenido por la muerte de la pareja de su madre en Barcelona

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el joven detenido el martes como presunto autor de la muerte violenta de la pareja de su madre en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la causa está abierta por un delito de homicidio.

Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas del martes, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso en el que se informaba de que un hombre había herido a otro con un arma blanca en su domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que iniciaron maniobras para reanimar a la víctima y la trasladaron al hospital en estado muy grave, donde murió el miércoles.

Por su parte, los agentes detuvieron al presunto autor de los hechos, un joven de 20 años.