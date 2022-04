El programa de memoria Alvah Bessie buscará e identificará brigadistas desaparecidos en Catalunya

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha presentado este viernes el nuevo programa de memoria democrática Alvah Bessie, que estará dedicado a buscar e identificar a brigadistas internacionales que desaparecieron en Catalunya durante la Guerra Civil.

La Conselleria de Justicia ha explicado en un comunicado que el programa --que toma el nombre del conocido brigadista internacional-- trabajará en registros sobre en cuál de las 670 fosas comunes detectadas podrían estar enterrados y en dar a conocer a las familias las herramientas para identificarlos, como el censo de desaparecidos y el programa de identificación genética.

"Queremos saber cuántos voluntarios antifascistas desaparecieron en Catalunya, dónde están enterrados y cómo se llaman" para preservar su memoria, ha dicho Ciuró en la presentación del programa este viernes en Mataró (Barcelona), para lo que ha contado que contactarán con asociaciones internacionales de brigadistas en Francia, Alemania, Austria, Países Bajos y Cuba.

También ha explicado que reforzarán los contactos con la asociación Abraham Lincoln Brigade Archives, de Estados Unidos; la Canada and the Spanish Civil War; The International Brigade Memorial Trust, de Reino Unido; la Friends of the International Brigades of Ireland y la Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna - Istituto Nazionale Ferruccio Parri.

Durante la Guerra Civil, entre 35.000 y 40.000 personas de más de 50 países se unieron al bando republicano, los estudios históricos calculan que aproximadamente una cuarta parte murieron durante el conflicto y se estima que al menos 2.000 de ellos desaparecieron en Catalunya.