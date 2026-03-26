La programación familiar del Teatret del Serrallo (Tarragona) agota entradas

Teatret del Serrallo - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatret del Serrallo (Tarragona) ha cerrado la programación del 'Teatret Familiar' con el cartel de completo para las 4 sesiones que se habían programado para este ciclo.

En un comunicado del Port de Tarragona, explican que más de 500 personas han participado en dichas sesiones, que se han llevado a cabo los domingos de este marzo y que, en esta ocasión, se han dedicado al mundo de los sueños y la imaginación.

La puesta en marcha de nuevo del 'Teatret Familiar' ha coincidido con el inicio de la celebración del décimo aniversario de este equipamiento, el más joven de los espacios culturales del Port de Tarragona.