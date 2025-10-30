Los propietarios de Celsa aportan 800 millones a la compañía para refinanciar la deuda

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Celsa Steel ha acordado una reordenación de la estructura financiera, según en la que los actuales accionistas aportan 200 millones de euros adicionales en efectivo al capital de la compañía, así como 600 millones de euros en concepto de préstamo subordinado, para facilitar la refinanciación de la deuda.

En un comunicado este jueves, la empresa ha explicado que esta refinanciación incluirá "apelación a los mercados de capitales de deuda".

La empresa ha convocado una Junta Extraordinaria de Accionistas el 4 de diciembre para aprobar la reordenación, que prevé ejecutar de forma inmediata sujeto a la evolución de los mercados financieros.

Con ello, la sociedad "culmina su proceso de reorganización financiera", que se inició en septiembre de 2023 cuando los actuales propietarios asumieron el control de la empresa.

La empresa ha señalado que la implementación del plan industrial y un entorno macroeconómico más favorable para el sector del acero en 2026, permiten prever "un crecimiento económico significativo y la recuperación del beneficio neto para el próximo año".