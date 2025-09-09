Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat tras finalizar el episodio de lluvias más intensas

Archivo - Crecida del río Besós, a 29 de abril de 2024, en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalunya (España). Protecció Civil de la Generalitat ha activado el Plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat) por la previsión de lluvias para e - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este martes a las 17 horas la alerta del plan Inuncat al finalizar el episodio de lluvias intensas en distintos puntos de Catalunya que empezó este lunes por la tarde, aunque se mantiene la previsión de lluvia en zonas del Pirineo y Prepirineo, por lo que se sigue en prealerta.

A pesar de que la intensidad debe ser menor, las lluvias previstas para este martes por la tarde pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, y localmente pueden ir acompañadas de tormenta, informa en un comunicado.

En total, el episodio de lluvias ha provocado que el teléfono de emergencias 112 reciba 213 llamadas que han generado 142 incidentes, el 21,88% de las cuales ha sido en el Tarragonès, el 20% en el Baix Penedès y el 11,25% en el Baix Camp (Tarragona); por otro lado, Bombers de la Generalitat ha atendido 90 avisos relacionados con las tormentas, ninguno de ellos grave.