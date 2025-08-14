Protecció Civil emite un aviso por tiempo violento este jueves en varias comarcas de Lleida

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha emitido un aviso por tiempo violento este miércoles por la tarde en varias comarcas de Lleida, según ha informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Alerta de que hasta las 19.00 horas se podrán producir granizadas y fuertes rachas de viento en las comarcas leridanas del Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà y el Solsonès, por lo que piden "precaución" a la población.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que hay varias tormentas activas en el Pirineo y que la más intensa descarga en la comarca del Alt Urgell, donde se ha emitido un aviso de peligro muy alto por tiempo violento.