Protecció Civil pide extremar la precaución por riesgo máximo de incendio forestal este jueves

Mapa de peligro de incendio forestal del miércoles 22 de julio - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido extremar la precaución por el riesgo máximo de incendio forestal este jueves por las altas temperaturas y baja humedad de la vegetación, principalmente en el interior de Terres de l'Ebre (Tarragona) y en la franja del Bages (Barcelona), Solsonès y Noguera (Lleida).

Las temperaturas irán bajando en los próximos días pero el riesgo de incendio se mantiene hasta el fin de semana, con una entrada del viento que dificultará la situación, informa la Generalitat en un comunicado este miércoles.

Se mantiene en alerta el plan Infocat y se prevé activar el nivel 3 del Plan Alfa por muy alto peligro de incendio forestal en unos 442 municipios de 37 comarcas, y el nivel 4 por peligro extremo se incrementa en 156 municipios de 20 comarcas.

Agents Rurals también limita el acceso a los espacios naturales de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, Montsec d'Ares y el Montsec de Rúbies, a los que este jueves se añaden el Parc Natural de Montserrat y la Serra de Montsant.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) mantiene los avisos de calor intensa durante el jueves en el Segrià (Lleida) y Ribera d'Ebre (Tarragona), donde se puede llegar a los 43 grados.