Protecció Civil pide precaución en los desplazamientos por viento en el Litoral y Prelitoral Central

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil mantiene activado el plan Ventcat en fase de alerta ante la previsión de que este jueves se produzcan fuertes rachas de viento en el Litoral y Prelitoral Central, con posibilidad de que se superen los 72 km/h, y pide precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre, ha informado Protecció Civil en un comunicado.

El viernes el episodio de viento será generalizado, y podrá soplar con fuerza en la Catalunya Central y el Pirineo, mientras que el sábado irá a la baja, aunque se prevé que en el Pirineo todavía se pueda superar el umbral de peligro en cotas altas.

Desde Protecció Civil piden cerrar y asegurar puertas, ventanas y tendederos, así como evitar dejar tiestos y otros objetos no estáticos en las fachadas y terrazas.

En el exterior, piden tener cuidado con el mobiliario urbano, el alumbrado público, las motos y coches aparcados, las grúas, los contenedores de la basura, los árboles y todo aquello que pueda caer por el viento, y evitar los parques, jardines y zonas boscosas.

Si es imprescindible el desplazamiento, piden "mucha precaución", dado que puede haber obstáculos en la vía, y aconsejan agarrar el volante con firmeza, reduciendo la marcha para poder mantener la trayectoria del vehículo y corregir las desviaciones.