Protecció Civil simula el incendio y rescate en un barco en el puerto de L'Estartit (Girona)

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha organizado este miércoles por la mañana un simulacro de un incendio en un barco en el puerto de L'Estartit (Girona) y el rescate de una persona herida en el agua, con el objetivo de poner a prueba el Plan de Autoprotección (PAU) homologado del puerto y la coordinación de diversos medios.

El primer escenario ha sido la evacuación de una persona tras el aviso emitido por la embarcación, cuando los marineros la han amarrado al punto de evacuación hasta la llegada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido al herido, informa Protecció Civil en un comunicado.

Posteriormente, se ha simulado el incendio con la constitución de un equipo de intervención, el aviso al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) y el aislamiento de la embarcación para confinar el posible derrame de carburante, donde los Bombers de la Generalitat han participado con cinco dotaciones, así como Mossos d'Esquadra y el Servicio Marítimo de Guardia Civil.