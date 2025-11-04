Protecció Civil tendrá 4 subdirecciones de planificación, prevención, gestión y administración

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil se reestructura y dobla las subdirecciones de planificación, prevención, gestión y administración, pasando estas de 2 a 4, con el objetivo de implementar las medidas que establece la Estrategia para el desarrollo de la Protecció Civil local en Catalunya.

"Esta reestructuración supone un paso al frente en la modernización del Departamento e incluye la creación de nuevos órganos y servicios, así como la actualización de funciones existentes", informa el Govern este martes en un comunicado tras el Consell Executiu.

Además de las 4 nuevas subdirecciones de Protecció Civil, se crean de 6 nuevos Servicios Territoriales de Protecció Civil en el Alt Pirineu i Aran (Lleida), Lleida, Catalunya Central, Girona, Penedès (Barcelona) y Terres de l'Ebre (Tarragona).

El Departamento de Interior y Seguridad Pública también contará con el Servicio de Planificación de Recursos Humanos --por el que se establecen las directrices de la planificación estratégica de los recursos humanos en la administración--.

También se implementa un nuevo Servicio de Videovigilancia y Garantía de Derechos en el Espacio Público, que dará respuesta al incremento de solicitudes de instalación de cámaras de videovigilancia por parte de los municipios.

REESTRUCTURACIÓN DEL ISPC

En otro acuerdo del Consell Executiu, Govern ha aprobado el decreto de reestructuración del Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), en que se prevé una nueva sección de la escuela de policía de Catalunya; un nuevo Servicio de Formación para Protecció Civil, Bombers y Agentes Rurales o el Servicio de Infraestructuras y Equipamientos para gestionar de forma estratégica los espacios destinados a la formación.

"La nueva estructura permitirá una gestión más ágil y eficiente, adaptada a las necesidades actuales y futuras del sistema de seguridad pública, y garantizará la calidad y la coherencia de los programas formativos, así como su equiparación con la formación reglada", han apuntado.