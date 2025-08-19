Protecció desactiva la alerta del Procicat tras la ola de calor en Catalunya

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha finalizado la alerta del plan territorial de protección civil de Catalunya (Procicat) por la ola de calor, ha informado este martes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Así lo ha anunciado después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) haya dado por terminado el episodio de calor "muy intenso", tanto diurno como nocturno, que comenzó el viernes 15 de agosto y que afectó a la comunidad de manera generalizada.

La Generalitat de Catalunya también ha desactivado en la madrugada de este martes la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) después de experimentar una mejora del riesgo de incendio generalizada en el territorio.