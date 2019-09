PSC, comuns, Cs y PP presentarán candidaturas sin previsión de cambios

Publicado 21/09/2019 10:34:46 CET

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSC, comuns, Cs y PP se preparan para las elecciones anunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin cambios significativos en las listas que ya presentaron en la convocatoria del 28 de abril.

El PSC busca mejorar los buenos resultados de los últimos comicios --en los que obtuvo 12 diputados y fue segunda fuerza después de ERC-- para ampliar la distancia con sus competidores para que Sánchez tenga una mayoría "que no pueda ser bloqueada", tal y como expresó el jueves su líder, Miquel Iceta.

En aquellos comicios, los comuns fueron tercera fuerza con siete diputados, los mismos que JxCat, aunque la formación morada obtuvo más de 100.000 votos más, y por detrás quedaron Cs --con cinco-- y el PP que consiguió los mismos diputados que Vox: uno.

Pese a que todos aspiran a mejorar sus resultados, ninguno de ellos prevé modificar los nombres de sus candidaturas que presentarán a principios de octubre, ya que el 15 de ese mes está fijada la publicación de las candidaturas proclamadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los socialistas catalanes seguirán el procedimiento de confección de candidaturas que tienen marcado: las asambleas de federación harán sus propuestas a la Comisión de Listas que será la que elabore un dictamen que deberá aprobar el Consell Nacional que prevén celebrar a finales de septiembre.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que "el sentido común dice que, probablemente será la misma lista" que presentaron en las últimas elecciones, con Meritxell Batet de número uno al Congreso y Manuel Cruz, al Senado.

Sobre si Batet volverá a ser la presidenta de la Cámara Baja y Cruz, el de la Cámara Alta, en caso de que Pedro Sánchez consiga ser elegido presidente del Gobierno, los socialistas catalanes consideran que su "presencia en las instituciones está asegurada" y Sánchez volverá a contar con el PSC en ellas.

COMUNS

Los comuns no prevén cambios en su lista electoral y, como los estatutos de la formación no recogen cómo proceder en caso de repetición electoral y no tienen pensado hacer "cambios significativos en la lista", no realizarán primarias, aunque la Ejecutiva del partido deberá ratificar la lista que presentaron en abril.

La líder de CatComú, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya explicó que será Jaume Asens quien vuelva a liderar la candidatura y destacó de él su carácter dialogante y que es "un puente para desencallar la situación de Catalunya".

CS Y PP

Cs, que el 28 de abril logró cuatro escaños en Barcelona y uno en Tarragona, es otro de los partidos que no prevé grandes cambios en sus listas electorales: "Es poco probable que haya cambios", han afirmado fuentes del partido.

Lo mismo dijo este jueves la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, en declaraciones a los medios: "No habrá muchas sorpresas", aunque explicó que el partido no activará los órganos internos para elaborar sus listas hasta que los comicios no estén convocados.

De esta manera, todo apunta a que la actual portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, volverá a encabezar la lista del partido por Barcelona, como ya lo hizo el 28 de abril en el que fue su salto a la política estatal tras años siendo la líder de la formación en Catalunya, pero el que sí que cambiará con total seguridad será el número 2, que ocupó Toni Roldán y que este verano ha abandonado el partido naranja por su discrepancias con la dirección sobre la posición de Cs en la investidura de Sánchez.

Por parte del PP, fuentes de la formación consultadas por Europa Press han explicado que las listas se decidirán desde los órganos del partido en Madrid y que todavía no se ha tratado esta cuestión, pero han afirmado que es probable que los candidatos sean los mismos que el 28 de abril, es decir, que en Barcelona repetiría Cayetana Álvarez de Toledo, que fue la gran novedad de los populares en Catalunya.