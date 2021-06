El PSC dice que intentarán aprobar la regulación estatal de alquiler antes de suspender la catalana

BARCELONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado este lunes que no se producirá una suspensión automática de la ley catalana que regula los precios del alquiler, ya que los socialistas intentarán que antes se apruebe en el Congreso la Ley de Vivienda, que prevé incluir esta regulación.

Preguntada en rueda de prensa por la postura del PSC ante la posibilidad de que el Gobierno central recurra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), ha insistido en que no habrá una suspensión automática para "intentar que la solución de los alquileres no llegue por esta vía, porque Catalunya no tiene competencias, pero que llegue por la nueva Ley de Vivienda".

Romero ha destacado que el PSC se posicionó en contra de la regulación porque un informe del Consell de Garanties Estatutàries señalaba que el Parlament no tenía competencias para regular el precio del alquiler: "Fue la crónica de una muerte anunciada. Este conflicto de competencias ya lo sabíamos".