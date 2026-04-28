El PSC escoge a los 2 ediles que sustituirán a los regidores cesados de Ripoll (Girona)

Archivo - La diputada y líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La federación del PSC de Comarques Gironines ha escogido a Paco Morillo y Jorge Iglesias como los 2 nuevos ediles del partido en Ripoll (Girona), en sustitución a los regidores que cesaron en abril a petición del partido tras haberse abstenido en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

"Estos dos representantes socialistas tienen el encargo específico de remarcar que el PSC está comprometido con Ripoll y los valores de igualdad y de democracia que representan todas las izquierdas en el municipio", ha detallado la organización en un comunicado este martes.

El nombramiento por parte del partido sigue a que todos los miembros de la lista con la que se presentó a las elecciones en 2023 rechazaran asumir el acta en discrepancia por la decisión de la dirección del partido, lo que llevó a la federación de Girona a disolver la agrupación local en el municipio y crear una gestora que es la que ha elegido a los dos representantes.