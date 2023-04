El PSC espera que la reunión sobre la B-40 dé "máximos frutos" y confía en que Aragonès cumplirá

Tortolero insiste tras la decisión de la JEC en que Borràs debe dar un paso al lado



BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, espera que la reunión de este lunes entre Generalitat y Gobierno sobre el convenio de la B-40 (Barcelona) dé "máximos frutos" y confía en que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cumplirá con el acuerdo de Presupuestos con los socialistas.

Lo ha dicho en una rueda de prensa ante la reunión que se celebra este lunes por la tarde en Madrid para desencallar la firma del convenio de la B-40 entre Sabadell, Terrassa y Castellar del Vallès (Barcelona), que según el pacto de Presupuestos de PSC y Govern debía firmarse antes del 31 de marzo.

Tortolero ha sostenido que el convenio trata temas complejos que "se pueden retrasar días o alguna semana", y ha añadido que la reunión es una muestra más de la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno.

Además, ha descartado avanzarse a la posibilidad de que la reunión termine sin acuerdo: "No nos podemos poner en esta situación porque, como he reiterado, confiamos plenamente en la palabra del presidente".

"Hasta ahora no tenemos ninguna sospecha de que no se vaya a cumplir y no nos podemos poner en un supuesto futurible, que ahora no existe", ha afirmado.

LAURA BORRÀS

Preguntada por qué defenderá el PSC en la Mesa del Parlament tras el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) sobre la presidenta suspendida, Laura Borràs, Tortolero ha mantenido que "la institución debe estar por delante" y ha asegurado que la líder de Junts ya debería haber dado un paso al lado.

El Parlament recibió este viernes la notificación del requerimiento de la JEC a la vicepresidenta primera, Alba Vergés, para que informe de las medidas que tome sobre Borràs a raíz de su condena por prevaricación y falsedad documental, algo que según el órgano electoral la convierte en inelegible.

"No será el PSC el que le diga a la JEC qué posicionamientos o qué debe hacer", ha añadido Tortolero, preguntada por si cree que la decisión del órgano electoral es una injerencia en el Parlament --el Reglamento exige que una sentencia sea firme para retirar la credencial--.

La portavoz socialista ha subrayado que la Mesa deberá decidir tanto sobre este caso como sobre la delegación de voto del diputado de Junts Lluís Puig, después de que una nueva sentencia del Tribunal Constitucional la haya declarado nula; Puig reside en Bélgica y la mayoría independentista de la Mesa aceptó contabilizar su voto como delegado, en contra del criterio del TC.

"La Mesa debe decidir y el PSC respetará las decisiones que la Mesa tome", ha afirmado la portavoz.

CONFERENCIA MUNICIPAL

Tortolero ha hecho una valoración "muy positiva" de la Conferencia Municipal del PSOE este fin de semana en Valencia, y ha resaltado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler asequible.

"Es un ejemplo de la política útil de la que siempre hablamos", ha afirmado, y también ha puesto en valor el acuerdo para aprobar la Ley de Vivienda y regular el mercado del alquiler.

SEQUÍA

Sobre la sequía en Catalunya, ha insistido en que el Govern de ERC "tiene 33 diputados y debe ceder", y ha lamentado que siga sin modificar el decreto que prevé sanciones a los ayuntamientos por incumplimientos de la normativa contra la sequía.

"Hace más de un año y medio que hacemos propuestas y el Govern no actúa. La Agència Catalana de l'Aigua tiene una inacción grave", ha criticado Tortolero.