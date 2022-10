El PSC exige a Elena explicaciones tras la destitución de Estela y que "detenga esta manipulación"

Pide no vincular los PGE a los avances de la mesa de diálogo y la desjudicialización

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC, Elia Tortolero, ha pedido que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, "detenga esta manipulación, asuma responsabilidades políticas y dé explicaciones en sede parlamentaria" sobre la destitución del hasta ahora comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela.

"Las injerencias políticas del cuerpo de Mossos son inadmisibles y están perjudicando a su imagen", ha advertido Tortolero este lunes en rueda de prensa, en la que ha achacado al Govern una tendencia a politizar asuntos como la seguridad, en sus palabras.

Preguntada por si prevén pedir la dimisión de Elena como conseller, ha replicado que quieren "primero que dé las explicaciones necesarias y oportunas" en el Parlament, y ha sostenido que existe una interferencia política obvia en el cuerpo policial.

"Los Mossos necesitan un Govern que gobierne y no que los ponga en entredicho. El Govern hace aguas, con los Presupuestos y con los Mossos", ha agregado la portavoz socialista, que ha descrito al Govern de Pere Aragonès como el más débil de Catalunya en democracia.

PRESUPUESTOS

En cuanto a los Presupuestos catalanes para 2023, Tortolero ha pedido presentarlos al Ejecutivo de Aragonès: "No sabemos a qué espera. Pedimos que deje de marear" con las cuentas, ha añadido, y ha recordado que los Presupuestos se elaboraron con el anterior conseller de Economía, Jaume Giró.

"Pedimos que el Govern deje de malgastar el tiempo de los catalanes. Van tarde y van mal", ha avisado, y ha acusado a Aragonès y al líder de ERC, Oriol Junqueras, de no descartar ahora una prórroga presupuestaria cuando en el pasado expresaron públicamente que esta opción era perjudicial para Catalunya.

Tortolero, que cree que una prórroga implicaría un fracaso del Govern, ha criticado que Aragonès se reuniera con la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, antes que con el de los socialistas catalanes, Salvador Illa: "No debe olvidar que el PSC es el primer partido de Catalunya", ha dicho preguntada por los periodistas.

Después de que ERC haya vinculado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que haya avances en la mesa de diálogo y en la desjudicialización, Tortolero ha defendido que "no se deben mezclar: son dos negociaciones distintas en dos escenarios distintos que no han estado nunca vinculados, y no lo deben estar ahora".