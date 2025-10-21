El PSC instará al Govern a garantizar el aborto como "derecho reconocido y protegido"

La portavoz del grupo de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz - EUROPA PRESS

La propuesta también insta al Gobierno a impulsar una reforma constitucional

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha anunciado este martes que su grupo presentará una resolución en el pleno de esta semana que insta al Govern a garantizar el aborto "como un derecho reconocido y protegido".

En rueda de prensa en la Cámara, también ha explicado que la propuesta instará al Gobierno a impulsar una reforma constitucional "que blinde el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo".

Preguntada por incluir esta materia en el Estatut, ha respondido que los servicios jurídicos han "aconsejado que primero debería mofificarse la Constitución, porque ahora no es un derecho fundamental".

La propuesta pretende evitar la difusión de "información acientífica" y garantizar que las asociaciones u organizaciones contrarias al aborto no puedan recibir subvenciones públicas, entre otras cosas.

"No podemos dar ningún paso atrás ante las iniciativas promovidas por sectores conservadores, tanto a escala internacional, estatal y autonómica", ha añadido.

También ha destacado la propuesta de ERC y Comuns que se debatirá en pleno sobre la "atención adecuada y una buena administración": según ella, servirá para eliminar la cita previa, obligar a la administración a usar un lenguaje claro e incorporar el derecho al error y la proactividad de la administración al informar al ciudadano.

PARLON

Respecto a si la consellera de Interior comparecerá sobre la actuación de los cuerpos policiales en la huelga por Palestina, a petición de ERC, Comuns y CUP, ha respondido que las peticiones no se han llevado a comisión y habrá que "esperar".

"Siempre se ha mostrado proactiva a dar respuesta", ha dicho sobre la consellera Núria Parlon, aunque ha dicho no tener constancia de si comparecerá.