El PSC pide a Aragonès presentar el Presupuesto en una semana para evitar una "prórroga técnica"

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha pedido al Govern de Pere Aragonès que apruebe como máximo la próxima semana el proyecto de Presupuestos catalanes para 2023, porque no hacerlo implicaría una "prórroga técnica", ya que no habría margen suficiente para que entraran en vigor el 1 de enero.

Preguntada en rueda de prensa este martes por el hecho de que el diputado de ERC Lluís Salvadó haya afirmado en un debate de Pimec que tratarán de contrastar si la voluntad del PSC de negociar es verídica, Romero ha replicado que su actitud es sincera y que "si la otra parte no quiere comprobarlo, es difícil poderlo contrastar".

Romero, que también ha participado en el debate de Pimec, ha garantizado que ni Aragonès ni la consellera de Economía, Natàlia Mas, han abierto ninguna línea de negociación con el PSC sobre las cuentas.

Preguntada por la reunión que mantendrán el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y Aragonès previsiblemente este viernes, Romero ha asegurado que no tienen "muchas esperanzas" en que el presidente cambie su actitud hacia el PSC y la negociación presupuestaria.

CASO DE DALMASES

Sobre el informe acerca de la actitud del diputado de Junts Francesc de Dalmases con la subdirectora del programa 'Faqs' de TV3 tras una entrevista a la presidenta de Junts, Laura Borràs, Romero ha pedido que se convoque "en el menor tiempo posible" la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament para abordar su caso.

Ha detallado que el diputado del PSC-Units y secretario de la comisión, David Pérez, ha contactado con el presidente del órgano, Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), para pedirle que convoque la comisión y abordar "si la actitud de Dalmases cumplió con el Código de Conducta de los diputados y, si no fue así, que se apliquen las consecuencias que se establezcan".

"Si el presidente no se pone a disposición y no convoca la comisión, tendremos que estudiar alternativas para que se convoque", ha advertido Romero, que ha detallado que puede convocarla la Mesa de la Comisión o con una quinta parte del pleno, pero ha confiado en que no sea necesario aplicar estos mecanismos alternativos.

Preguntada por si considera que Dalmases debe dimitir, ha sostenido que le corresponde a él decidir sobre su acta de diputado: "Tiene todo el conocimiento y capacidad para decidir si su actuación no estuvo ajustada a lo que se pide a un diputado y, si no lo estuvo, dimitir. Está en sus manos y es él quien lo debe decidir".

COMPARECENCIA DE ELENA

De cara a la comparecencia del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, este mismo martes en la Comisión de Interior del Parlament, Romero ha confiado en que dé explicaciones sobre el cese del excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Maria Estela, "más allá de las discrepancias que dice que tenían sobre la feminización del cuerpo; que deje en paz a las mujeres y la feminización".

Romero ha recordado que este miércoles y jueves viajará junto a Illa a Bruselas, donde se reunirán con tres comisarios europeos y diversos colectivos: "Somos un partido europeísta y creemos que la fortaleza de Europa demuestra que somos capaces de poner soluciones a situaciones complejas", como la pandemia y la invasión de Ucrania.