El PSC pide a los comuns convencer a Iglesias de "no bloquear" un gobierno progresista

Publicado 15/07/2019 13:59:46 CET

Se muestran "decepcionados" con el líder de Podemos y pide a la derecha permitir la investidura

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha pedido a los comuns este lunes convencer al secretario general de Pablo Iglesias de "no bloquear" la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el pleno que comienza el próximo lunes.

En una rueda de prensa, Illa ha insistido en que es el líder de la formación morada quien ha rechazado negociar con los socialistas después de que éstos pusieran sobre la mesa hasta "cinco propuestas".

Ha manifestado el apoyo de los socialistas catalanes a Sánchez, que está dirigiendo las negociaciones "de forma correcta, inteligente y con la voluntad de construir un Gobierno estable para afrontar los proyectos" de futuro en España.

"Estamos decepcionados con la actitud de Pablo Iglesias. Todo el mundo ha visto que es él el que se ha negado a negociar", ha zanjado, por lo que ha insistido a sus socios de grupo parlamentario (Unidas Podemos), a los comuns, que le insten a cambiar la actitud.

En respuestas a los periodistas, ha explicado que los socialistas no están por la labor de una repetición electoral: "Nosotros no querríamos que se repitiesen las elecciones. El 25 de abril los ciudadanos expresaron su voluntad en las urnas, que es un Gobierno presidido por Pedro Sánchez".

"No queremos elecciones, que creemos que no serían buenas para nadie, pero no podemos aceptar imposiciones de nadie", ha concluido el secretario de organización socialista que también ha pedido a las formaciones de derechas no bloquear la investidura.

Con todo, ha subrayado que el descuerdo mostrado hasta la fecha en las negociaciones entre Iglesias y Sánchez no afectará al pacto que los socialistas mantienen con los comuns en el Ayuntamiento de Barcelona: "No afectará porque es un acuerdo hecho por Barcelona y en Barcelona".