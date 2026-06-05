El PSC pide en el Parlament contribuir a la acogida de solicitantes de asilo LGTBI+ en Europa

Archivo - El diputado del PSC Ferran Pedret interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 17 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de PSC-Units en el Parlament ha registrado este viernes un propuesta de resolución en la que insta al Govern a contribuir de forma activa en el marco de sus competencias para defender que Europa se comprometa con la acogida de solicitantes de asilo LGTBI+ y refuerce los mecanismos de acogida y apoyo de Catalunya.

Señalan, según datos de la Agnecia de la UE por el Asilo (EUAA), un incremento en las peticiones de asilo sobre la orientación sexual y la identidad de género en un contexto de "políticas migratorias más restrictivas" en distintos estados europeos.

Por ello, piden que el Parlament reclame a la UE asegurar los procedimientos de asilo y al Govern fortalecer el apoyo a las entidades sociales especializadas, un plan de acogida e inclusión con unidades de alojamiento seguras para evitar situaciones de LGTBIfobia y asegurar asistencia jurídica y de salud mental, así como garantizar el acceso a tratamientos médicos para las personas refugiadas.