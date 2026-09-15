El PSC rechaza las críticas a Illa de falta de autocrítica y defiende su obligación de planificar

El líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha rechazado este martes las críticas al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de autocomplacencia y falta de autocrítica en su conferencia de mitad de mandato y ha defendido la obligación que tiene de atender el presente y planificar pensando en el futuro.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha asegurado que el presidente catalán "toca de pies en el suelo", conoce los retos que deben afrontarse y señaló las prioridades que deben abordarse para garantizar el interés general.

Según Pedret, es obligación del Govern no centrarse sólo en la inmediatez y levantar la vista porque "las políticas públicas que se ponen en marcha, si son ambiciosas, deben tener estos horizontes más allá de lograr objetivos en el día día y contribuir a mejorar el presente".