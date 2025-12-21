Puente asegura que "hace falta más que traspasar una gestión" para que Rodalies sea eficaz

Archivo - El ministro de Transportes, Óscar Puente (i) y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (d), en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asegura que para que Rodalies sea "un servicio puntual, previsible, fiable y eficaz, hace falta más que traspasar una gestión" pues, a su juicio, la gobernanza debe ir de la mano de una mayor inversión.

"Hemos invertido más de 3.000 millones de euros. Es el ecosistema de cercanías más potente de España, el más complejo, el más antiguo, el que tiene más problemas de capacidad y no solo hay que mejorar lo que ya hay, sino que hay que incrementar capacidad, lo que implica más obras", ha explicado en una entrevista publicada en 'El Periódico este domingo recogida Por Europa Press.

Considera que se trata de un ecosistema ferroviario "que está en la tormenta perfecta" lo que lleva a que el usuario no perciba lo muchísimo, en sus palabras, que está haciendo el Gobierno.

Puente afirma que Rodalies sufre un problema múltiple que pasa por inversión y gobernanza, entre otras cosas, y que solo falta una firma en notaría para poner en marcha la empresa mixta que gestionará el servicio: "El año que viene será un año para empezar a dotar a esa empresa de medios, de estructuras organizativas".

Preguntado por el agotamiento que sufren los usuarios por las incidencias, se ha referido a las dificultades de compaginar obras y servicio: "Y luego, yo sé que en Catalunya no gusta que lo diga, pero hay una panoplia desproporcionada de causas externas a la infraestructura. Hablo de arrollamientos, vandalismo, robos de cable".