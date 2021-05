El Puerto de Barcelona aprueba la concesión al Hermitage sin el apoyo del Ayuntamiento

El Gobierno de Colau estudiará qué acciones jurídicas llevará a cabo

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración del Puerto de Barcelona ha aprobado este miércoles la concesión administrativa para que se pueda impulsar el proyecto del Museo Hermitage en la Nueva Bocana, aunque lo ha hecho con los votos en contra del Ayuntamiento, que había pedido más tiempo para evaluar la propuesta presentada por el Hermitage junto al Gran Teatre del Liceu.

En declaraciones a los periodistas después de la votación, la teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, ha mostrado su sorpresa y ha dicho que estudiarán qué decisiones jurídicas se pueden llevar a cabo para proteger los intereses de la ciudad, según ella.

La concejal ha recordado que este mismo martes el Gobierno municipal había pedido que se retirara este punto del orden del día porque "no había concreción" en el proyecto presentado por el Hermitage y el Liceu.

"A nuestra petición se había sumado el alcalde del Prat del Llobregat, porque tiene sentido pedir más tiempo", ha añadido Sanz, y ha insistido en que no tiene sentido que la concesión se haya aprobado sin convenio entre el Puerto y el Ayuntamiento.

SIN CONSENSO

Ha lamentado que el Puerto no haya querido dar más tiempo para alcanzar un consenso: "No tiene sentido que nos hagan votar una cosa que ya es antigua y que no incluye la propuesta junto al Liceu".

Ha dicho que el alcalde del Prat, Lluís Mijoler, y la Abogacía del Estado también han votado en contra de la concesión: "El Puerto ha intentado proteger sus intereses sin tener en cuenta el interés de la ciudad", ha lamentado la teniente de alcalde.