El Puerto de Barcelona crea un circuito para convertir residuos plásticos en nuevos recursos

Momento de la jornada - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundació BCN Port Innovation ha creado la iniciativa Delta, en el marco del programa Circulars, que tiene el objetivo de convertir residuos plásticos de las empresas en nuevos recursos, informa en un comunicado este lunes el Puerto de Barcelona.

La iniciativa tiene el objetivo de detectar las empresas que generan estos residuos y otras compañías que los podrían reaprovechar para promover proyectos de simbiosis industrial.

El proyecto está subvencionado por la Agència de Residus de Catalunya (ARC), y la fundación ha impulsado un estudio que caracteriza los flujos de plásticos del ecosistema portuario según el volumen, estado y destinación, e identificar tanto a los generadores como a posibles receptores.

Para empezar a crear estas conexiones, la semana pasada se reunieron representantes de empresas del Puerto y su entorno en la jornada 'Circulars. Connectem el plàstic'.

El encuentro sirvió para contrastar los resultados del estudio con las empresas, identificar los principales obstáculos para gestionar y reaprovechar los materiales y recoger propuestas para superar estas dificultades.