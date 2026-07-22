El Puerto de Barcelona entrará en el accionariado de la TIN con el 40%

Momento de la inauguración de la Terminal Intermodal de Navarra (TIN) - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha anunciado que entrará en el accionariado de la Terminal Intermodal de Navarra (TIN) de Noáin --que fue inaugurada este martes-- con una participación del 40%, informa en un comunicado este miércoles.

Ha explicado que esta operación refuerza su apuesta por la intermodalidad, el transporte ferroviario de mercancías y la consolidación de corredores logísticos más eficientes y sostenibles.

La operación se realizará a través de una ampliación de capital de la sociedad TIN, propiedad de Hutchison Ports Best, que mantendrá el 60% restante del capital social.

Forma parte de la estrategia del enclave para ampliar su presencia en terminales ferroviarias interiores y "acercar los servicios portuarios a los principales centros de producción y consumo".

El presidente del Puerto, José Alberto Carbonell, ha explicado que la responsabilidad de la infraestructura es "contribuir a la competitividad de las empresas" de su hinterland.