El Puerto de Barcelona impulsa el ciclo de conciertos Blaumarí Music Port Vell

El Puerto de Barcelona acoge el primer encuentro de IA organizado por Anthropic y el WTC - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona estrenará el próximo mes de junio su nuevo ciclo de conciertos Blaumarí Music Port Vell, que se celebrará del 10 al 28 de junio y reunirá a artistas nacionales e internacionales en un formato de aforo limitado en el muelle Barcelona Nord.

Con una programación que pasa el pop, jazz, soul, flamenco o la música de raíz, nace con la voluntad de ofrecer una propuesta en la que cada concierto sea "una experiencia especial tanto por la proximidad con el artista como por el entorno y la atmósfera del recinto", informa el puerto barcelonés en un comunicado este jueves.

La agenda de conciertos cuenta con nombres como el del cantautor gallego Xoel López, la banda catalana SAU, los suecos The Cardigans, los Gipsy Kings, Nile Rodgers, Alan Parsona o el cantante y compositor Rufus Wainwright, e incluye una Noche de Habaneras.

Una de las grandes singularidades de Blaumarí Music será su escenario, que se ubicará sobre el mar, con una estructura que se instalará sobre una plataforma en el agua frente al público, por lo que los conciertos se desarrollarán con el Mediterráneo como telón de fondo.

Esta propuesta convertirá a Blaumarí Music en el primer festival de música que se celebra en el muelle Barcelona Nord (junto al World Trade Center), un nuevo espacio público del Port Vell del Puerto de Barcelona que se abrió a la ciudadanía el año pasado.

Las entradas para todos los conciertos se podrán adquirir a las 10 horas del lunes 23 de marzo en la web blaumarimusic.com.