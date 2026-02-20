El Puerto de Barcelona invierte 135.000 euros en renovar sus equipos de balizamiento marítimo

Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha realizado durante el último año una renovación completa de todos los equipos de balizamiento ubicados dentro del recinto portuario, que ha supuesto una inversión de cerca de 135.000 euros, informa en un comunicado este viernes.

Esta actuación forma parte del Plan de Renovación del Balizamiento Marítimo que desarrolla el equipo del Servicio de Ayudas a la Navegación, con el objetivo de que todos los barcos que operan en el recinto portuario lo hagan con máxima seguridad.

Actualmente, el Puerto de Barcelona gestiona de forma directa más de 90 balizamientos (incluyendo 12 faros), de los cuales 72 se encuentran dentro del puerto y los otros están situados en varios puntos de la costa de Barcelona y Girona y forman parte de la Red Litoral de Navegación.