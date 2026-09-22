El Puerto de Barcelona presenta BlueTechPort y Fundación BCN Port Innovation en Azores (Portugal)

La directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Puerto de Barcelona, Emma Cobos - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de Innovación y Estrategia de Economía Azul del Puerto de Barcelona, Emma Cobos, ha presentado el proyecto de BlueTechPort y la Fundació BCN Port Innovation en la conferencia Oceanos inteligentes, que se celebra desde este martes en las Islas Azores (Portugal), informa en un comunicado este martes.

El encuentro ha congregado a una veintena de profesionales de los sectores de la economía azul y tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre las Azores y Catalunya, impulsar la creación de redes de colaboración e identificar y promover oportunidades de inversión, innovación y cooperación.

Además, quiere fomentar la adopción de tecnologías avanzadas y soluciones digitales aplicadas a la gestión sostenible de los recursos marinos.

Cobos ha explicado que el Puerto de Barcelona "ha asumido el liderazgo de la innovación y la transformación de la economía marítima en Barcelona", y que los catalizadores han sido el BlueTechPort y la Fundació BCN Port Innovation.

La conferencia se ha articulado en cuatro sesiones dedicadas a la Gobernanza azul y sostenibilidad; Ciencia y monitorización marítima; Comunidades costeras e insulares, y Puertos inteligentes y transporte sostenible.