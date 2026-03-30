El Puerto de Barcelona presenta su guía para optimizar escalas portuarias en la OMI

Momento del encuentro - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona ha presentado su guía para optimizar las escalas portuarias en la 50 sesión del Comité de Facilitación de la Organización Marítima Internacional (OMI), informa en un comunicado este lunes.

El texto tiene el objetivo de ser una guía de referencia internacional para mejorar la eficiencia y coordinación de las escalas de los barcos en los puertos.

Recoge las "mejores prácticas y directrices" para avanzar hacia una gestión más eficiente, predictiva y colaborativa de las operaciones portuarias.

La directora de Relaciones Institucionales, Ingrid Boqué, ha explicado que esta guía tiene el fin de "estandarizar los datos básicos de las escalas portuarias", lo que debe permitir la optimización y eliminar la fragmentación y desalineación.

Además de presentar la guía, Boqué intervino en la sesión plenaria del encuentro para destacar las directrices de ciberseguridad para tecnologías emergentes que ha publicado el comité de trabajo de la International Association of Ports and Harbors (IAPH).