El Puerto de Barcelona presenta a Santano los planes de desarrollo de la infraestructura

Archivo - El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, junto al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Alberto Carbonell. - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha visitado este viernes el Puerto de Barcelona, para conocer los planes de desarrollo de la infraestructura, informa el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en un comunicado.

Santano ha estado acompañado por el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Alberto Carbonell.

Entre otros, el Puerto prevé una inversión de 215 millones de euros en 2026 y más de 1.100 millones de euros entre 2026 y 2029 para mejorar la competitividad del puerto con obras como los nuevos accesos ferroviarios.

También prevé ampliar el muelle Adossat, iniciar las obras del futuro muelle de Catalunya y la construcción de nuevos atraques en el muelle de la Energía.

También han visitado la terminal de contenedores de APM Terminals donde se está ejecutando un plan de modernización con una inversión de 156 millones de euros, que permitirá a la compañía operar dos megabuques de forma simultánea.