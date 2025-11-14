El Puerto de Barcelona registra un tráfico de mercancías de 58.764 toneladas hasta octubre (-0,5%)

Operativo de carga de vehículos en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona registró un tráfico de mercancías de 58.764 toneladas entre enero y octubre, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado este viernes.

El enclave ha destacado que el tráfico de automóviles creció un 4,6% en el periodo por el "fuerte incremento de las importaciones, que han aumentado un 35,6%" impulsado por los nuevos barcos 'car carrier', el repunte de ventas en Europa y la creciente importación de coches chinos.

El tráfico de contenedores llenos de exportación aumentó un 4,6% y el de importación, un 5,5%, y el total fue de 3,15 millones de TEUs, un 4,4% menos por los contenedores en tránsito, que se han reducido por los reajustes de las rutas marítimas.

Por productos, los líquidos a granel aumentaron un 17,5% por el impulso de la gasolina (+46,6%) y el gas natural (+52,2%), y los sólidos a granel se redujeron un 15,6%.

El tráfico de pasajeros fue de 5,19 millones, un 7,7% más, de los que 1,6 millones fueron pasajeros de ferris (+2,7%) y 3,57 millones, de cruceros, de los que 2,09 millones visitaron Barcelona (+8,49%).