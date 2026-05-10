El puerto de Roses (Girona) espera recibir 7 cruceros y 2.700 pasajeros esta temporada

Archivo - Un crucero en el puerto de Roses (Girona), en una imagen de archivo - PORTS DE LA GENERALITAT - Archivo

GIRONA, 10 (EUROPA PRESS)

El puerto de Roses, en la Costa Brava (Girona), espera recibir 7 cruceros y unos 2.700 pasajeros esta temporada, ha informado en un comunicado este domingo la Conselleria de Territorio, que precisa que todos los cruceros son de gama alta, lo que implica la visita de turismo con un poder adquisitivo más alto.

La temporada de cruceros en el puerto de Roses ha empezado este domingo y se prevé que finalice el martes 20 de octubre, con una duración de seis meses.

Un 70% de los cruceros harán escala en temporada baja, lo que contribuirá a desestacionalizar la actividad turística en el Alt Empordà y la Costa Brava, ayudando a impulsar la ocupación y la economía de la zona.

Esta temporada visitarán Roses seis compañías de cruceros: Azamara, Club Med, Crystal Cruises, Sea Cloud Cruises, Seadream Yacht Club y Windstar Cruises y, además, recibirá la escala inaugural del crucero Azamara Onward.

EL PRIMERO DE LA TEMPORADA

La temporada 2026 la ha iniciado el crucero Seadream, de Seadream Yacht Club, una compañía que lleva 14 años haciendo escala en este puerto y visitando la ciudad y los puntos más emblemáticos de la Costa Brava.

El barco, en el que viajan unos 50 pasajeros mayoritariamente nortamericanos, ha llegado al puerto de Roses a las 8 horas de este domingo desde el puerto de Barcelona y está previsto que zarpe sobre las 21 horas hacia el puerto francés de Seté.

70.000 TURISTAS

Este año, los puertos de Roses y Palamós (Girona) prevén recibir conjuntamente 52 escalas de cruceros, lo que supone unos 70.000 pasajeros, con un impacto económico estimado de 6,7 millones de euros.

Esta cifra se extrae de los datos del sector de cruceros, que estima que cada uno de los pasajeros que desembarca en un puerto de escala se gasta una media de 90 euros, a los que se suman 6 más por los gastos vinculados al barco en concepto de servicios portuarios.