Los puertos de Barcelona y Busán (Corea del Sur) refuerzan su colaboración

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente del Puerto de Busan (Corea del Sur), Song Sang-Keun - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el presidente del Puerto de Busan (Corea del Sur), Song Sang-Keun, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración entre ambas infraestructuras, informa el enclave barcelonés en un comunicado este jueves.

El pacto prevé impulsar la colaboración en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la digitalización, el desarrollo portuario y la cooperación internacional.

Ambas delegaciones han realizado una reunión de trabajo y una visita marítima para conocer 'in situ' los principales proyectos de infraestructura que tiene el Puerto de Barcelona en la actualidad.

El Puerto de Barcelona ha recordado que su cooperación con el puerto de Busan es "estrecha y consolidada desde hace años", y ha puesto como ejemplo la B2B Logistics Busan Barcelona Hub.

"Con el acuerdo firmado hoy, Barcelona y Busan consolidan aún más esta trayectoria de colaboración y se posicionan como referentes en desarrollo sostenible, innovación y cooperación portuaria internacional", ha dicho el Puerto de Barcelona.