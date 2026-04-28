Puig factura 1.215 millones hasta marzo, un 4,7% más

Archivo - Torres Puig, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puig cerró el primer trimestre del año con una facturación de 1.215 millones de euros, un 4,7% más a perímetro y tipo de interés constante (LFL) y un 0,8% más en términos reportados, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La empresa ha destacado que ha superado "de nuevo al mercado global de belleza 'premium'" y ha detallado que el incremento se dio en los tres segmentos de mercado.

En concreto, las ventas en Fragancias y Moda aumentaron un 3,9% LFL interanual; en Cuidado de la piel, un 4,7% LFL, y en Maquillaje, un 9,2% LFL.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)