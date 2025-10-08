Puig lanza una colección de aguas de colonia como homenaje a "su identidad"

Archivo - Las cuatro colonias que forman parte de la colección. - PUIG - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puig ha lanzado una colección de cuatro aguas de colonia que sirve como homenaje a "su identidad, su legado y su experiencia", informa en un comunicado este miércoles.

El proyecto "rinde homenaje al origen, a la cultura olfativa del Mediterráneo y a la propia historia de la casa y de la familia fundadora", y las colonias han sido creadas por el maestro perfumista Jean-Claude Ellena.

Tres de las cuatro aguas de colonia reinterpretan creaciones históricas de Puig con una nueva mirada; mientras que la cuarta es una creación inédita "que surge del presente y del imaginario mediterráneo".