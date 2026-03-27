Puig de Travy (CEC) ve problemas estructurales en la economía y pide "no despistarse" con la guerra

El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, y el director técnico de la Encuesta de Situación Económica de Invierno 2026, Xavier Segura. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy, ha defendido que los problemas de la economía catalana son estructurales y crónicos, como las infraestructuras, el déficit fiscal o la vivienda, y ha pedido "no despistarse" con la guerra en Oriente Medio.

Lo ha explicado este viernes en Barcelona, en una rueda de prensa para presentar la Encuesta de Situación Económica de Invierno 2026 realizada por el CEC, y que ha contado también con la presencia del director técnico del informe, Xavier Segura.

"La energía es importante, sin ella la economía no funciona. Pero sin vivienda y sin infraestructuras, tampoco", ha explicado Puig de Travy, que también ha pedido a los partidos políticos que actúen y tomen decisiones para solucionar a estos temas que también afectan a la economía y que sí que están a su alcance.

En este sentido, Puig de Travy ha abogado por solucionar todos los cuellos de botella que arrastra la economía catalana como las infraestructuras, la productividad o la falta de reformas estructurales, porque si no "esta desaceleración en la que estamos se puede convertir en un estancamiento mañana".

"Rodalies es el mayor ejemplo de cómo una mala infraestructura frena la economía e impacta en el bienestar de las personas. Las infraestructuras son un déficit histórico, pero además se demuestra que es un freno directo al crecimiento económico, porque afecta a la productividad, bajándola, deteriora la competitividad de nuestro país y resta en calidad de vida a las personas", ha detallado.

INFLACIÓN

El decano del CEC se ha referido a los efectos inmediatos del conflicto en la economía, que ha afirmado que son "directos e importantes", como es el alza en un punto de la inflación de marzo respecto a febrero, según datos publicados este viernes el INE, hasta situarse en un 3,3%.

"No es una buena noticia, pero también debemos pensar por el hecho de que la inflación subyacente está igual que el mes anterior", ha explicado el decano del CEC, lo que se traduce en mayores precios por un impacto externo, pero que la inflación estructural se mantiene estable.

MEDIDAS

En este sentido, Puig de Travy ha calificado las medidas aprobadas hasta la fecha para hacer frente al impacto como "adecuadas", pero también ha recordado que lo importante es el efecto que estas producen y si realmente controlan el efecto de los precios en los hogares y las empresas.

También ha pedido "prudencia" a las autoridades, especialmente a las comunitarias, a la hora de recurrir a otro tipo de medidas como la subida de tipos de interés, que ha defendido que no son necesarias mientras esta inflación subyacente se mantenga controlada.

"Si la inflación sube y debemos recurrir a este tipo de medidas, esto si que afecta al crecimiento y a los hogares porque tiene un efecto en las hipotecas, en la inversión y, al final, en el consumo", ha detallado el decano del CEC.

ENCUESTA

Respecto a los resultados de la encuesta, realizada por el CEC entre el 27 de febrero, justo tras el inicio del conflicto, y el de 13 de marzo de 2026, el director técnico del informe, Xavier Segura, ha subrayado un "cambio de tendencia" por el cual ha aumentado el pesimismo entre los economistas.

Según los datos del informe, el optimismo respecto a la situación económica cae 10 puntos respecto a la situación en otoño, mientras que el pesimismo sube, en otros 8 puntos.

El índice de confianza de los economistas, por su parte, y que engloba su percepción sobre la economía, va en la misma línea, y retrocede hasta un 5,62 sobre 10, y con previsiones de caer un 5,43 para cierre del año, una tendencia a la baja pero que Segura ha recordado que se mantiene aún "relativamente alto respecto a otros momentos históricos" como la pandemia o la Gran Recesión.

Entre los principales problemas a los que se enfrenta Catalunya, los economistas del CEC coinciden en señalar las infraestructuras, que se sitúan con el mayor número de las respuestas, un 45,1%, frente al 32% que acumularon en otoño.

El déficit fiscal ocupa el segundo puesto, con un 44,6% de las respuestas, seguido de las dificultades para acceder a la vivienda (25,4%) y la baja productividad (24,6%).