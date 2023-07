Puigdemont afirma que Sánchez "no será presidente con los votos de Junts" tras el 23J

No ve justo poner a Junts, ERC y la CUP "en el mismo saco"

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, ha afirmado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "no será presidente con los votos de Junts" tras las elecciones generales del 23J.

Preguntado en una entrevista en el diario 'Ara' recogida este domingo por Europa Press por quién gobernará, ha opinado que "si gana el PP, lo más probable es que el PSOE facilite la investidura que no que haga un gobierno con Vox".

"En cuanto a Catalunya, la diferencia es que el PSOE opera con anestesia y el PP sin, pero ambos amputan", ha advertido Puigdemont, que ha puesto en duda que exista una vía hacia la independencia que pase por la abstención el 23J.

"Puedo entender qué hay detrás de esta abstención que ahora se propugna, pero la abstención, para mí, no es una opción. Votar Junts, ERC o la CUP puede ser incómodo para mucha gente, pero tampoco es justo poner a todos en el mismo saco", ha dicho, señalando que no es lo mismo haber investido a Pedro Sánchez que no haberlo hecho.

REPROCHA AL GOVERN PACTAR "UNAS REFORMAS TRAMPA"

Ha reprochado al Govern "haber pactado unos presupuestos o unas reformas trampa", ha tachado de inaceptable que el Ejecutivo catalán tenga 33 diputados y ha asegurado que él se hubiera sometido a una cuestión de confianza.

"Si Sánchez tiene interés, le diré los días exactos y los nombres concretos de las visitas que recibí antes, durante y después de los indultos para ofrecérmelo", ha añadido Puigdemont, que a inicios de julio aseguró que miembros les PSOE le ofrecieron un indulto si se entregaba.

Preguntado por cuál sería su máximo éxito, ha respondido: "Que España retire la orden de detención estatal, porque se la fuerce a respetar la inmunidad que nos reconociera el Tribunal Europeo. Y esto no es una fantasía".