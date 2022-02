Puigdemont insta a Aragonès a respetar la "estrategia del exilio" y afea que pida retirar su causa

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha instado al actual presidente del Govern, Pere Aragonès, a que respete la "estrategia política del exilio", y le ha afeado que pida la retirada de la causa contra él y el resto de dirigentes independentistas en el extranjero.

Ha reaccionado así este martes, en un tuit recogido por Europa Press, a las palabras que Aragonès pronunció en la conferencia 'Avancem' (Avancemos) en el MNAC este lunes, en la que dijo que el Gobierno central debe comenzar a avanzar en la solución al conflicto retirando las causas contra Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas en el extranjero.

"Con todo el respeto por el presidente Pere Aragonès, en mi artículo publicado en el Punt Avui el 14 de octubre de 2021 pedía también respeto por la estrategia política del exilio, y hacía una interpelación muy directa y explícita", ha criticado Puigdemont.

En el artículo que menciona, titulado 'No fuimos al exilio para pedir el indulto', el expresidente reclamó que nadie hable por los dirigentes en el extranjero, y que "no interfieran buscando atajos" que asegura que no quieren.

"No hay salidas personales ni soluciones a medida de nadie", sostuvo el expresidente, que también pidió explícitamente al Govern que respetase su estrategia en las conversaciones con el Ejecutivo central, en referencia a la mesa de diálogo.

Puigdemont subrayó que no busca "ningún indulto anticipado", porque considera que esta opción no aporta una solución al conflicto político.