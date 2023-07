Puigdemont: "Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes"

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, y el expte.Carles Puigdemont en el acto final de campaña - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado este lunes que "Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes", a los que junto ha situado como la referencia de la acción política del partido, junto con su programa y compromisos.

"Por eso no votamos la investidura de Pedro Sánchez, ni sus presupuestos, ni sus reformas-trampa; por eso no estuvimos en la farsa de la mesa de diálogo ni pactamos los indultos; por eso salimos del Govern; por eso el PSC pactó con el PP para quitarnos la alcaldía de Barcelona, y por eso no hemos pactado las diputaciones con el PSC", ha destacado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Tras agradecer el esfuerzo de los que les han ayudado a mantener la posición, ha apuntado que, pese a no ser infalibles, presentan "un alto grado de responsabilidad, coherencia y fidelidad, y es lo que explica la resiliencia" de Junts, más allá de haber perdido votantes y un diputado en estas generales.

"Mañana será otro día (en el exilio también) y tenemos que seguir defendiendo Catalunya contra los que nos quieren liquidar la lengua, la cultura y la nación", ha añadido.

Poco antes, la candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ya ha avisado de que no harán presidente al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "a cambio de nada", y ha insistido en que su prioridad es Catalunya y no la gobernabilidad de España.