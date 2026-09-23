Puigdemont reivindica a Companys y el "compromiso" del catalanismo con la democracia frente a AC

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este miércoles al expresidente Lluís Companys y el "compromiso histórico del catalanismo con la causa de la democracia y de Europa", tras la polémica de AC sobre el expresidente fusilado por el franquismo y por un mensaje en redes sobre el cartel antifascista de Pere Català i Pic.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, ha hecho esta manifestación y ha publicado el cartel 'Aixafem el feixisme' de Català que este miércoles en el Parlament han exhibido Junts, ERC, Comuns y la CUP en respuesta al partido de Sílvia Orriols con el mensaje 'L'Espardenya o l'esvàstica. Tu Tries' (La alpargata o la esvástica. Tú eliges).

Todo ello después de que, a principios de septiembre, la cuenta de exteriores de AC en 'X' felicitara los resultados electorales de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt, tras lo que un usuario compartió el cartel antifascista con el mensaje de 'No pasarán' y la formación replicó con un '¡Ya hemos pasado!'.

Además, en la Junta de Portavoces del martes, PP y AC trasladaron su apoyo a la petición de Vox de reconsiderar las sanciones a su portavoz, Joan Garriga, por llamar 'asesino' a Companys, pese a que los de Sílvia Orriols aseguraron poco después que se habían equivocado.

Puigdemont ha asegurado que AfD "no es una ultraderecha convencional" sino un espectro del pasado más terrible de Europa, y ha advertido del riesgo de reincidir en él usando el lenguaje, las herramientas y las estrategias modernas.

Y ha dicho que en el momento que vive Europa actualmente no se puede ser neutral: "Hay que elegir entre la alpargata o la esvástica", y que en su caso, a la vista del auge de AfD, toma partido por la primera opción.

"Como lo hizo el presidente Companys, con sacrificio de su vida, y como lo ha hecho el catalanismo cuando la historia le ha interpelado", ha zanjado.