Puigdemont reivindica el "espíritu de servicio" que hubo en el accidente de Freginals (Tarragona)

Archivo - De derecha a izquierda: la exdelegada del Gobierno en Catalunya Llanos de Luna; el exrector de la UB Dídac Ramírez; el expte. de la Generalitat Carles Puigdemont; la expta. del Parlament, Carme Forcadell, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado este viernes el "espíritu de servicio" con el que se actuó tras el accidente de autocar de Freginals (Tarragona) en el que murieron 13 estudiantes Erasmus de la Universitat de Barcelona (UB), del que se cumple 10 años.

"Todo el mundo actuó con un espíritu de servicio, una profesionalidad y una sensibilidad que fue admirable. Eran ellos los que habían sufrido la pérdida más dolorosa que se puede sufrir, y a la vez los pudimos reconfortar tanto como pudimos, sin escatimar esfuerzos", ha destacado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Puigdemont, fue un día imposible de borrar de la memoria y ha explicado que, un año después del accidente, la UB instaló un monolito para recordar a las víctimas: "Hoy es el punto de encuentro del homenaje de recuerdo en el décimo aniversario del accidente. ¡Gracias de todo corazón por hacerlo!".

También ha recordado que familias de los estudiantes viajaron hasta Tortosa (Tarragona) sin saber si sus hijos habían sobrevivido, también a las que intentaron consolar y atender, y el "gesto" del entonces primer ministro de Italia Matteo Renzi de desplazarse hasta el lugar para apoyarlas.

Sin embargo, ha explicado que una de las cosas más impactantes que recuerda es el aplauso que las familias de las víctimas dedicaron a los servicios públicos por el trato excepcional recibido: "Sí, se pusieron a aplaudir en medio de ese dolor infinito".